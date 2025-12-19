«Может, пришлете вкусненького»: Путин ответил на вопрос жителя Люберец

сегодня в 13:47

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии ответил на вопрос подмосковного бизнесмена из Люберец Дениса, который владеет пекарней «Машенька». Предприниматель рассказал, что переживает из-за повышения налогов. Путин подчеркнул, что поднимет этот вопрос перед правительством и выступит за поддержку бизнеса.

Путин также поинтересовался, вкусные ли булочки пекут в пекарне Дениса, на что последний ответил утвердительно. Президент в шутку попросил Дениса прислать ему булочки, которые он готовит. Предприниматель согласился с таким предложением.

«Может, пришлете чего-нибудь вкусненького, а я со своей стороны поработаю с правительством», — пошутил Путин, пообещав помочь жителю Люберец.

Сам предприниматель добавил, что назвал свое заведение «Машенька» в честь старшей дочери.

Прямая линия Владимира Путина совмещена с большой пресс-конференцией и проходит 19 декабря в Гостином дворе.

В ходе Прямой линии россияне присылают президенту разные вопросы. Один из самых необычных вопросов гласил, где сейчас, по мнению Владимира Путина, находится духа советского лидера Иосифа Сталина — «в раю или в аду».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.