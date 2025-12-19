В раю ли Сталин и кто будет после Путина: что россияне спрашивают у президента

На прямую линию президента России Владимира Путина присылают разные СМС-вопросы, которые транслируются на экране в зале Гостиного двора. Среди них много необычных запросов, на которые обратили внимание журналисты: например, где сейчас «душа» советского лидера Иосифа Сталина и почему глава Украины Владимир Зеленский до сих пор жив.

Президенту присылают вопросы, касающиеся различных тем: «Где душа Сталина — в раю или в аду?», «Чем Вам помочь, чтобы Россия стала империей?», «Почему в Гатчинской детской больнице врач-мигрант вместо приема ребенка идет делать намаз?», «Кто будет следующим президентом? Хотелось бы присмотреться», «Почему до сих пор не ликвидировали Зеленского? У нас что, все диверсанты-ассы ушли на пенсию?», «Утильсбор выше цены автомобиля. Как такое возможно? Это налог из воздуха», «Когда вернут „нормальный“ интернет? Невозможно даже отправить свои обращения президенту!», «Когда будет метро в Челябинске?», «Я бы хотел Вас видеть в будущем на всех российских банкнотах, как был В. И. Ленин!», «Владимир Владимирович, не пора ли на время ведения СВО ввести в работу действие военно-полевого суда?» и прочие.

Прямая линия, которая совмещена с большой пресс-конференцией президента, началась в полдень 19 декабря. В ходе нее Путин также заявил, что Россия по-прежнему готова к мирному урегулированию конфликта на Украине и видит сигналы о возможном диалоге со стороны Киева.

