Пирожки и каравай: чем угостит Путина владелец пекарни «Машенька»

Получивший ответ от Владимира Путина в ходе прямой линии хозяин кондитерской «Машенька» в подмосковных Люберцах Денис Максимов заявил, что планирует угостить президента караваем и русскими пирожками, сообщает Life.ru .

«Пирожки будут с классической русской рецептурой: капуста, лук, яйцо. Возможно, с вишней, с клубникой, может быть, что-то с творогом. У нас с творогом очень хорошие изделия», — сказал Максимов.

Он также выразил надежду на исполнение обещаний Владимира Путина: ему хотелось бы, чтобы в России начали реализовываться реальные послабления для малых производственных предприятий. Это также поможет бизнесу пережить экономический кризис.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным проходит на центральных российских телеканалах 19 декабря. Семья предпринимателей из Люберец задала вопрос о мерах господдержки для малых предприятий, президент лично сказал им теплые слова и попросил угостить его чем-нибудь «вкусненьким».

