Валерия Меладзе могут признать иноагентом и лишить гражданства РФ

Известного певца Валерия Меладзе могут признать иностранным агентом, лишить гражданства РФ и запретить въезд в страну из-за связей с проукраинскими организаторами концертов, тайно спонсирующими ВСУ, сообщает Mash .

Ранее стало известно, что за организацию концертов Валерия Меладзе в Европе отвечают проукраинские компании. Они могут направить часть гонорара артиста на поддержку ВСУ, причем сам певец об этом может не знать.

Общественники обратили внимание на сотрудничество исполнителя хита «Иностранец» и организаторов шоу, которые перечисляют средства ВСУ. По словам председателя совета отцов России и обладателя медали участника СВО Андрея Згонникова, информацию проверят Генпрокуратура, СК и Минюст РФ. Если факты подтвердятся, Меладзе могут запретить въезд в Россию, признать его иноагентом и рассмотреть вопрос о лишении гражданства.

В апреле 2023 года артиста уже проверяли на финансирование ВСУ. До этого был инцидент с лозунгом «Слава Украине» на концерте в Дубае. Тогда проверка завершилась без санкций.

В августе 2025 года Меладзе с женой Альбиной Джанабаевой прибыли в Россию перед юбилейным туром, организованным проукраинскими компаниями.