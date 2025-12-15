В Звенигороде прошли праздничные мероприятия в рамках проекта «Парки. Сказки. Торжество»

В Городском парке Звенигорода и парке микрорайона Супонево состоялись предновогодние мероприятия в рамках общеобластного проекта «Парки. Сказки. Торжество» в минувшую субботу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Звенигороде стартовал общеобластной проект «Парки. Сказки. Торжество». Предновогодние мероприятия прошли в новом парке микрорайона Супонево и Городском парке.

В минувшую субботу сотни детей приняли участие в праздничных квестах, играх, викторинах и ярмарках. У главной сцены Городского парка прошли эстафеты «Зимние забавы», где юные жители скакали на метлах и соревновались в скорости и ловкости. Эстафеты для детей подготовили сотрудники Дома культуры из Больших Вязем.

В Городском парке работали кафе и ярмарка мастеров. Гости могли приобрести мягкие игрушки ручной работы, светильники в форме тыквы, декоративные свечи и поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Также для посетителей провели викторину «Ледяная головоломка» и новогодний танцевальный флешмоб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.