В Жуковском ввели в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья

В настоящее время в здании для переселенцев из аварийного жилья в Жуковском продолжаются работы по внутренней отделке помещений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках программы переселения в текущем году планируется переселить 106 семей из восьми аварийных домов микрорайона Ильинка в новый жилой дом.

«Напомню также, что в Подмосковье до 15 октября действует программа по выдаче сертификатов для переселенцев из аварийного жилья. Реализовать сертификат необходимо до 14 ноября», — прокомментировал глава Жуковского Андроник Пак.

Сертификат предоставляет возможность переехать в новое комфортное жилье в любом муниципальном образовании Подмосковья без ожидания переселения из аварийного дома.

При помощи сертификата можно приобрести квартиру в новостройках любого округа региона — с отделкой или без отделки, а также в строящихся домах с сроком ввода в эксплуатацию до 2026 года.

Программа реализуется с 1 июня. Государство осуществляет выкуп жилой площади у граждан по фиксированной цене — 174 839 рублей за квадратный метр. Минимальная выплата производится за 28 кв. м (даже если фактическая площадь меньше), что составляет около 4,9 млн рублей.

С 25 июля получить сертификат могут не только собственники жилья, но и граждане, проживающие в аварийном жилье на основании договора социального найма.

«В Жуковском в конце августа сертификаты получили семь семей — нанимателей аварийного жилищного фонда», — отметил глава Жуковского Андроник Пак.

Подробную информацию о программе и консультацию специалистов можно получить по телефону отдела жилищной политики администрации города Жуковского: 8(495)556-96-64.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.