В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем канале в Мах.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — сообщил он.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие.

8 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Россию к прекращению огня, заявив о важности дипломатии на фоне перемирия между США и Ираном. По его словам, прекращение огня может стать шагом к завершению конфликта и создать условия для переговоров.

В ответ президент РФ Владимир Путин объявил временное перемирие в зоне проведения СВО в связи с приближающейся Пасхой. Огонь будет остановлен на 1,5 суток. В РПЦ поддержали решение о перемирии.

