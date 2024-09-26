В «Вегас Сити Холле» прошла благотворительная программа «Все начинается с семьи»

В рамках объявленного в России Года семьи в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Красногорске состоялась благотворительная программа под названием «Все начинается с семьи». Гости поучаствовали в мастер-классах и насладились невероятным шоу, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Концерт для детей и их родителей организовали АНО «Агентство детских фестивальных программ» и ГБУК города Москвы «Детская концертная студия „Непоседы“», при поддержке центра помощи «Забота» и депутата Госдумы Сергея Колунова. Партнером выступило ПАО «Россети Московский регион».

В программе «Взрослые и дети» выступали не только «Непоседы», но и старшие артисты. В подготовке концерта принимали участие и зрители — они создавали рисунки, которые становились видеоконтентом на экране, подпевали выступающим и загадывали желания, которые сбывались прямо на сцене. Эта программа побуждает детей и подростков к дружбе и общению.

Увлекательные мастер-классы

Семья семилетней Софии 2 года живет в Подмосковье, она приехала из Донецка. Мать девочки призналась, что хочет мирной жизни. София участвовала во многих мастер-классах, но больше всего ей понравилось рисовать. В мероприятии приняли участие и семьи бойцов СВО.

Руководитель центра помощи «Забота» Любовь Кузякина отметила, что на мероприятии чествуют семейные ценности. Семьи бойцов спецоперации признались, что мастер-классы очень душевные и помогают отвлечься от мыслей. Взрослые также подключались к участию в них. Многое из того, что гости сделали своими руками, отправится на фронт.

«Наша цель и наша задача — это соприкоснуть ребенка с творчеством, показать ему тот инструмент, через который он может расслабиться, через который он может почувствовать, кто он, что его волнует, выразить на холсте свои мечты и желания. Потому что дети — наше будущее», — заявила руководитель благотворительного проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.

Концерт коллектива «Непоседы»

После мастер-класса началась шоу-программа от студии «Непоседы». Депутат Госдумы Сергей Колунов отметил, что восхищается гостями, и напомнил, что творческому коллективу, который выступает на сцене, в этом году исполняется 34 года.

«Только в кругу семьи, в окружении родных и близких людей мы счастливы по-настоящему. Семья дает нам силы, вдохновляет на новые победы и свершения, переживает наши взлеты и падения. Ну, а дети, подрастающее поколение, являются ее неотъемлемой, самой важной частью. Ведь дети — наше будущее! Приглашаю вас и ваших детишек на праздник», — заявил Колунов.

Важность программы

За многие годы программа превратилась в долгожданный семейный праздник, который очень ждут и смотрят, в том числе по телевизору. Год Семьи побудил организаторов обратить внимание на важность поддержки близких, которая дает силу в любом возрасте.

Также в программе приняли участие рабочие династии и многодетные семьи сотрудников ПАО «Россети». Юные артисты и зрители могли пообщаться с семьями из Курской и Белгородской областей, которые временно разместились в Подмосковье, а также с родными участников СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.