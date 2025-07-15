«Не дотягиваешь»: почему идеальные картинки в соцсетях портят нам лето?

Психотерапевт: контент в соцсети может негативно влиять на наши ожидания от лета

Картинки чужого «идеального лета» в лентах соцсетей поднимают планку ожиданий, заставляют человека сравнивать себя с другими и чувствовать, что у него все не так, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Социальные сети действительно могут влиять на наши ожидания от лета. Часто получается так, что в лентах мы видим только идеализированные картинки — люди выкладывают самые яркие, радостные моменты, и складывается ощущение, что у всех вокруг „идеальное лето“, а у тебя — что-то не то, не дотягиваешь», — сказала Крашкина.

Она добавила, что все это подталкивает к сравнению: смотришь на фото друзей, знакомых, и кажется, что у них жизнь интереснее, насыщеннее. Это может вызвать зависть, ощущение, что у тебя чего-то не хватает.

«А дальше — повышенные ожидания. Вместо того чтобы просто наслаждаться каким-то теплым вечером или неспешной прогулкой, человек начинает искать какие-то вау-эмоции, которые обязательно нужно испытать, чтобы лето было „правильным“. И, конечно, в итоге часто приходит разочарование», — отметила врач.

Крашкина рассказала, что еще одна вещь — это просто отвлечение от жизни.

«Когда все время листаешь ленту, прокручиваешь чужие фотографии, то просто перестаешь замечать, что происходит вокруг. А ведь рядом, прямо сейчас, может быть что-то хорошее, что ты просто не успеваешь почувствовать», — заключила психотерапевт.