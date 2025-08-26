В учреждениях культуры Лобни пройдут Дни открытых дверей

С 30 августа по 1 сентября в домах культуры и творческих центрах Лобни пройдут Дни открытых дверей. Мероприятия приурочены к началу нового творческого сезона 2025-2026, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, 30 августа в 11:00 ДК «Красная Поляна» приглашает на знакомство с творческими коллективами, мастер-классы и экскурсии. В этот же день с 12:00 до 18:00 в центре досуга «Восточный» пройдут открытые занятия и интерактивные программы. ДК «Чайка» ждет гостей с 12:00. Посетители смогут записаться в студии и принять участие в творческих активностях.

1 сентября свои двери откроет Дворец детского творчества «Планета талантов». Сотрудники представят посетителям более 50 кружков и секций, а также проведут мастер-классы и выставки работ учащихся.

Посетители смогут пообщаться с педагогами, получить консультации и выбрать направления для занятий в новом учебном году. Вход на мероприятия свободный.

Запись во все творческие коллективы осуществляется через единый портал ДК Подмосковья (http://dk.mosreg.ru/).

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.