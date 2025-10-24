В США продали особняк «Волка с Уолл-стрит» на Лонг-Айленде

Особняк на американском Лонг-Айленде, в котором в период расцвета своей карьеры жил «Волк с Уолл-стрит», был продан за 6,9 млн долларов, сообщает газета New York Post .

Речь идет о бывшем доме известного биржевого брокера Джордана Белфорта, чья история стала основой для фильма «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Общая площадь объекта составляет около 810 кв. м.

Особняк включает 5 спален, 6 ванных комнат, трехместный гараж, домашний спортзал, винный погреб и стеклянный корт для ракетбола. На территории расположены подогреваемый соленый бассейн, уличная кухня, поле для гольфа и домик на дереве.

В 2001 году дом был возвращен правительству после осуждения Белфорта за мошенничество и продан на аукционе. Последние владельцы приобрели его в 2018 году за 2,4 млн долларов. Они провели капремонт, сохранив некоторые оригинальные элементы, включая двери из красного дерева и мраморный пол. Затем дом был продан по текущей цене.

Ранее стало известно, что световой меч персонажа саги «Звездные войны» Дарта Вейдера был продан на аукционе за 3,65 млн долларов. После съемок на объекте есть трещина и несколько других повреждений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.