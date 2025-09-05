Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе в США за 3,65 млн долларов

Световой меч персонажа саги «Звездные войны» Дарта Вейдера был реализован на аукционе. Его купили за 3,65 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Меч появился в двух из трех фильмов первоначальной трилогии «Звездных войн» режиссера Джорджа Лукаса. В том числе его использовали во время съемок культовой сцены, когда Дарт Вейдер говорит Люку Скайуокеру: «Я твой отец».

На объекте есть трещина и несколько других повреждений. Они появились после того, как меч использовали в съемках сцен сражений.

Изначально цена лота составляла 500 тыс. рублей. В итоге меч ушел с молотка за более чем 3,65 млн долларов.

