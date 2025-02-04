Улицу Дарта Вейдера обнаружили на карте Подмосковья

Улицу, названную именем центрального персонажа первых шести эпизодов саги «Звездные войны» Дарта Вейдера, нашли в подмосковном Воскресенске. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс . Карты» .

Территориально улица Дарта Вейдера находится в СНТ "Москворечье" городского округа Воскресенск. Рядом с ней расположены еще две улицы, названные именами исторически важных персон для России: маршала Советского Союза Георгия Жукова и первого президента РФ Бориса Ельцина.

Также рядом с улицей Дарта Вейдера есть улицы Фестивальная, Веселая и Звездная.

Кто и когда переименовал улицу в персонажа одной из самых популярных киновселенных, не уточняется.