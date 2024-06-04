В Сеть утекли данные об отправлениях СДЭК за апрель

Специалисты по кибербезопасности заявили об уязвимости системы СДЭК после массового сбоя. В Сети обнаружили данные об отправителях за апрель, сообщает «Коммерсант» .

Компания смогла возобновить работу после массового сбоя из-за хакерской атаки. Однако в Сети нашли несколько файлов, в том числе Google-таблицы, где размещена информация о товарах, пунктах отправок и даже фотографии посылок. Также из этих данных можно легко узнать номер накладной и описание причин задержек.

По мнению специалистов по кибербезопасности, компания не до конца устранила уязвимости. Эксперты считают, что такая ситуация может привести к повторению кибератак.

Ранее массовый сбой из-за хакеров произошел в сети магазинов «Верный», которые работают по всей России. У покупателей уже третий день подряд не проходит оплата безналичным расчетом.