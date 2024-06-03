СДЭК возобновил прием отправлений после масштабного сбоя

сегодня в 16:48

Логистическая компания СДЭК возобновила прием отправлений, в том числе при помощи курьеров, после масштабного сбоя, произошедшего из-за атаки хакеров, сообщили РИАМО в пресс-службе оператора доставки.

В СДЭКе предупредили об оставшихся пока ограничениях: отправления принимают только по стандартным тарифам без спецусловий. Специалисты работают над устранением этих недостатков.

Компания напомнила, что движение отправлений было ранее возобновлено, а большую часть задержанных посылок уже выдали получателям. Остальные вручат в скором времени.

Сайт СДЭК, личные кабинеты физических и юрлиц, а также мобильное приложение в данный момент работают корректно.

Клиентам компании принесли извинения за доставленные неудобства. СДЭК активно работает над возвращением к прежним скорости и объемам доставки отправлений.

Массовый сбой на сервере службы доставки произошел 26 мая из-за хакерской атаки. Сайт и мобильное приложение перестали работать. Из-за этого остановились прием и отправка посылок, а уже взятые в работу отправления застряли.