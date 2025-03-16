В Сергиевом-Посаде разыграли подарочный сертификат роддома

В Сергиево-Посадском роддоме состоялся очередной День открытых дверей, в рамках которого разыграли подарочный сертификат, сообщили в пресс-службе округа.

Медучреждение посетили более двух десятков будущих мам и пап из Сергиево-Посадского и Дмитровского округов, а также из Владимирской и Тверской областей.

Сотрудники роддома рассказывали о возможностях Центра материнства и детства, провели экскурсию по палатам и родовым блокам. Специалисты рассказали об условиях поступления и пребывания.

Врачи на протяжении полутора часов отвечали на вопросы. И в конце встречи по традиции разыграли сертификат на нахождение в послеродовой период в палате повышенной комфортности — условиях максимально приближенных к домашним.

«Розыгрыш происходит в форме лотереи. Это уже четвёртый сертификат, который был разыгран в рамках Дней открытых дверей. Мы приглашаем всех желающих стать мамой в Подмосковье — жительниц Московской области, а также других регионов страны», — сообщила врач-акушер Наталья Цыганова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.