В СДЭКе рассматривают версию атаки хакеров на компанию

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Российский оператор доставки документов и грузов СДЭК могли взломать хакеры. Со вчерашнего дня клиенты компании не могут забрать и отправить посылки, а также не работает сайт и мобильное приложение, сообщает Baza .

В СДЭКе рассматривают версию о взломе, в ходе которого хакеры зашифровали данные компании.

Ранее в службе доставки заявили, что возобновят прием и выдачу посылок после устранения технических проблем. В настоящее время технические специалисты продолжают решать проблему.

О техническом сбое компания сообщила утром 26 мая. При этом у компании нет точных сроков устранения технических проблем.