В СДЭКе рассказали, когда выдадут застрявшие из-за сбоя посылки

сегодня в 12:13

СДЭК: посылки будут выданы после устранения технического сбоя

В службе доставки СДЭК заявили, что возобновят прием и выдачу посылок после устранения технических проблем. Сбой продолжается более суток, сообщает РБК .

О техническом сбое компания сообщила утром 26 мая. Ошибка в работе вычислительных мощностей также нарушила работу сайта и мобильного приложения службы доставки.

При попытке войти на сайт пользователи видят сообщение «Ведутся технически работы. Скоро все заработает».

Технические специалисты продолжают решать проблему.

Ранее массовый сбой произошел в мессенджере Telegram. Жалобы пользователей были зафиксированы в нескольких регионах России.