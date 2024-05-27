В СДЭКе рассказали, когда выдадут застрявшие из-за сбоя посылки
СДЭК: посылки будут выданы после устранения технического сбоя
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В службе доставки СДЭК заявили, что возобновят прием и выдачу посылок после устранения технических проблем. Сбой продолжается более суток, сообщает РБК.
О техническом сбое компания сообщила утром 26 мая. Ошибка в работе вычислительных мощностей также нарушила работу сайта и мобильного приложения службы доставки.
При попытке войти на сайт пользователи видят сообщение «Ведутся технически работы. Скоро все заработает».
Технические специалисты продолжают решать проблему.
Ранее массовый сбой произошел в мессенджере Telegram. Жалобы пользователей были зафиксированы в нескольких регионах России.