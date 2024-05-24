Массовый сбой произошел в мессенджере Telegram

сегодня в 15:54

В Telegram произошел массовый сбой. Пользователи Сети жалуются на проблемы с работой мессенджера, сообщается на сайте «Сбой.рф» .

Жалобы зафиксированы в нескольких регионах России. Чаще всего они поступали от жителей Москвы (35%).

На работу популярного мессенджера пожаловались также пользователи Сети из Санкт-Петербурга (11%) и Краснодарского края (7%). В списке регионов, где зафиксированы проблемы с Telegram, — Свердловская, Новосибирская, Нижегородская, Самарская и Московская области.

Ранее в некоторых странах наблюдался сбой в работе социальной сети X (ранее Twitter). Больше всего жалоб на работу сайта поступало из США.