Сбой в работе социальной сети X наблюдается в ряде стран

В некоторых странах наблюдается сбой в работе социальной сети X (ранее Twitter). Больше всего жалоб на работу сайта поступает из США, сообщает сервис Downdetector .

Пользователи заявляют, что веб-сайт социальной сети не открывается. Кто-то пожаловался, что иногда загружается всего несколько твитов, но в большинстве случаев — ни одного.

На работу веб-сайта пожаловались 77% пользователей. 16% заявили о проблеме со входом в мобильное приложение. 7% не могут подключиться к серверу.

Ранее массовый сбой произошел в социальной сети «ВКонтакте». Технические проблемы возникли как в работе мобильного приложения, так и сайта соцсети.