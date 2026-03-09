В Санкт-Петербурге пропал мобильный интернет
Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори
Утром в понедельник в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сильно упал мобильный интернет, сообщает «Фонтанка SPB Online».
Жаловаться на пропавшую Сеть жители начали ранним утром.
В конце прошлого года жители Санкт-Петербурга также много жаловались на отсутствие мобильного интернета.
Кроме того, в Северной столице были проблемы со связью и интернетом, когда проходил саммит ЕАЭС.
