В Санкт-Петербурге пропал мобильный интернет

сегодня в 11:33

Утром в понедельник в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сильно упал мобильный интернет, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

Жаловаться на пропавшую Сеть жители начали ранним утром.

В конце прошлого года жители Санкт-Петербурга также много жаловались на отсутствие мобильного интернета.

Кроме того, в Северной столице были проблемы со связью и интернетом, когда проходил саммит ЕАЭС.

