Жители Санкт-Петербурга снова жалуются на отсутствие мобильного интернета

На сайт detector404.ru поступило много жалоб от жителей Санкт-Петербурга о том, что в городе снова не работает мобильный интернет.

Сбои наблюдаются у многих операторов связи. Чаще всего горожане жалуются на общий сбой, сбой на сайте, в мобильном приложении, в сервисе и в личном кабинете.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что во вторник в ходе отражения воздушной опасности над регионом сбили шесть дронов. Пострадавших и разрушений нет.

Как пишет «Фонтанка», в Ленинградской области еще сохраняется режим беспилотной опасности, а в Северной столице его отменили.

