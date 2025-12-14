Мобильный интернет снова перестал работать в Санкт-Петербурге
Жители Санкт-Петербурга пожаловались на то, что мобильный интернет работает с перебоями. Проблемы заметили абоненты многих провайдеров, сообщается на сайте Downdetector.
С перебоями, предположительно, работает Сеть у провайдера SkyNet. Также мобильный интернет не функционирует у абонентов Мегафона и Билайна.
Петербуржцы пожаловались на общий сбой. Также не загружаются сайты и сервисы.
На перебои в работе интернета пожаловались и жители соседнего региона — Ленинградской области. У некоторых пользователей не функционирует как мобильное соединение, так и Wi-Fi.
Ночью в воздушном пространстве Ленинградской области объявляли опасность беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко допустил понижение скорости мобильного интернета.
