сегодня в 11:07

Мобильный интернет снова перестал работать в Санкт-Петербурге

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на то, что мобильный интернет работает с перебоями. Проблемы заметили абоненты многих провайдеров, сообщается на сайте Downdetector .

С перебоями, предположительно, работает Сеть у провайдера SkyNet. Также мобильный интернет не функционирует у абонентов Мегафона и Билайна.

Петербуржцы пожаловались на общий сбой. Также не загружаются сайты и сервисы.

На перебои в работе интернета пожаловались и жители соседнего региона — Ленинградской области. У некоторых пользователей не функционирует как мобильное соединение, так и Wi-Fi.

Ночью в воздушном пространстве Ленинградской области объявляли опасность беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко допустил понижение скорости мобильного интернета.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.