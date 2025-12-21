сегодня в 16:52

Жители Петербурга столкнулись с пробками и отсутствием связи из-за саммита ЕАЭС

Жители Санкт-Петербурга столкнулись с пробками из-за саммита ЕАЭС. Также они рассказали о проблемах с подключением к интернету, сообщает « Осторожно, новости ».

Петербуржцы пожаловались на сбой в работе мобильной Сети. Неполадки уже заметили 70 тыс. человек.

Пробки начались как в Ленинградской области, так и в Санкт-Петербурге. Ряд водителей стоят в заторе около двух часов.

21 и 22 декабря в Санкт-Петербурге идет саммит глав ЕАЭС. В город на Неве приехали лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Вскоре российский президент Владимир Путин проведет встречу с главой РБ.

