В РЖД выплатят подъемные новым сотрудникам

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РЖД заплатит 150 тысяч рублей «подъемных» машинистам и помощникам

ОАО «Российские железные дороги» намерено выплачивать 150 тысяч рублей принятым на работу машинистам и помощникам машинистов, сообщает «Интерфакс» .

Мера должна помочь предприятию сократить отток кадров и привлечь новых специалистов.

Компания также с 1 ноября увеличит зарплаты действующим машинистам и их помощникам, возрастет и размер компенсации аренды жилья.

Ученикам машинистов будут выплачивать повышенные стипендии, отмечено в публикации агентства.

Ранее сообщалось, что РЖД планирует поднять тариф на грузоперевозки в 2025 году.