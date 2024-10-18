В РЖД выплатят подъемные новым сотрудникам
РЖД заплатит 150 тысяч рублей «подъемных» машинистам и помощникам
ОАО «Российские железные дороги» намерено выплачивать 150 тысяч рублей принятым на работу машинистам и помощникам машинистов, сообщает «Интерфакс».
Мера должна помочь предприятию сократить отток кадров и привлечь новых специалистов.
Компания также с 1 ноября увеличит зарплаты действующим машинистам и их помощникам, возрастет и размер компенсации аренды жилья.
Ученикам машинистов будут выплачивать повышенные стипендии, отмечено в публикации агентства.
Ранее сообщалось, что РЖД планирует поднять тариф на грузоперевозки в 2025 году.