В РЖД планируют проиндексировать тариф на грузоперевозки

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует поднять тариф на грузоперевозки в 2025 году. Индексация составит 17,2%, сообщает « Коммерсант ».

При таком варианте компания хочет провести индексацию с 1 ноября 2024 года на 3,6%, а с 1 января 2025 года доиндексировать еще на 13%. Мера будет направлена на финансирование минимально необходимой инвестпрограммы компании в 1,1 трлн руб.

Кроме того, существует и второй вариант. Здесь речь может идти и об одноэтапной индексации сразу на 22,7% с 1 января 2025 года. Это поможет обеспечить РЖД 1,8 трлн руб. инвестиций.

Кроме того, компания предложила перейти на новый принцип индексации тарифов. Он предполагают использование композитного индекса ценового давления и учет ежегодного прироста долговых обязательств РЖД.

Таким образом, в тарифе будет учитываться и статья промышленной инфляции, к примеру, подорожавшее топливо. Предполагается, что при переходе на этот вариант РЖД будут получать дополнительные доходы в размере около 30 млрд руб. в год.

Отмечается, что индексация на 2024 год составила 10,75%.

Ранее стало известно, что граждан России ждет двойная индексация пенсий с 2025 года. Первый этап пройдет с 1 февраля. Размер индексации составит 4,5%.