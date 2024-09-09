Граждан России ждет двойная индексация пенсий с 2025 года

Доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что с 2025 года индексация пенсий в стране будет проходить по новым правилам, сообщает «Прайм» .

Со следующего года индексировать пенсии будут не один, а два раза. Ранее первый этап индексации пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца проходил с 1 января, а в 2025 году он пройдет с 1 февраля. Размер составит 4,5%.

Второй этап проведут 1 апреля. Размер индексации — 2,2%, но, по словам Ивановой-Швец, это не окончательные данные. Его могут изменить, учитывая инфляцию за 2024 год.

Эксперт подчеркнула, что такое решение можно считать возвращением к старым правилам. Она напомнила, что до 2019 года пенсии россиянам индексировали дважды в год. Также, по мнению Ивановой-Швец, новые правила могут оказаться намного выгоднее, чем нынешние.

Ранее об индексации страховых пенсий дважды в год говорила заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. Она подчеркнула, что переход на двухэтапные правила будет осуществляться на основе фактической инфляции, а не прогнозных показателей.