Эксперт: индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год

Заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская напомнила, что индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год --1 февраля и 1 апреля, пишет РИА Новости.

По ее словам, переход со следующего года на двухэтапную индексацию страховых пенсий 1 февраля и 1 апреля будет осуществляться на основе фактической инфляции, а не прогнозных показателей.

Индексация пенсий россиян в этом году составляет 7,5%, что отстает от инфляции по основным статьям затрат. К примеру, продовольственная инфляция находится около двухзначных отметок, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в этом году составит 9,8%, а динамика цен на жизненно важные лекарства составила 3,3% за пять месяцев года, а на другие препараты еще больше.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина сообщила, что лучше при выходе на пенсию поискать такие варианты, при которых человек может какое-то время продолжать работать на часть ставки или дистанционно.