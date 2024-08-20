Психолог Игонина посоветовала расставаться с работой на пенсии постепенно

Лучше при выходе на пенсию поискать такие варианты, при которых человек может какое-то время продолжать работать на часть ставки или дистанционно, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Даже если вы интроверт или планируете с выходом на пенсию полностью прекратить трудовую деятельность, поищите такие варианты», — сказала Игонина.

Она добавила, что само по себе достижение пенсионного возраста — вовсе не признак потери работоспособности. Точно также, как встречаются лентяи в 25 лет, есть и те, кто сохраняет завидную активность и гибкость ума в 70 лет.

«Излишне, например, начинать стыдить себя за хандру или обесценивать профессиональные достижения. Принятие своих чувств сможет помочь вам как выявить собственные потребности, так и наметить стратегию на будущее», — подчеркнула психолог.