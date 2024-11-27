В Рузском округе состоится мастер-класс по изготовлению снежинок из бумаги

Тучковский Дом культуры «Юбилейный» Рузского городского округа приглашает на творческий мастер-класс по изготовлению объемных снежинок из бумаги. Мероприятие состоится 29 ноября в 16:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это мероприятие станет отличным способом провести время с пользой и удовольствием, особенно в преддверии новогодних праздников.

На мастер-классе участники смогут освоить технику создания красивых и оригинальных снежинок, которые станут прекрасным украшением для дома или подарком для близких. Под руководством опытных мастеров каждый сможет почувствовать себя настоящим художником и воплотить свои творческие идеи в жизнь.

Вход свободный.

Желающих ждут по адресу: поселок Тучково, улица Восточная, дом 6/1.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Возрастное ограничение — 6+.

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