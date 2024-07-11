В России в закон об эмигрантах хотят внести пункт об обязательной депортации

Вице-спикер Госдумы, первый заместитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил в обязательном порядке депортировать из России мигрантов, которые совершили преступление и понесли за него наказание на территории нашей страны, пишет РБК .

По данным издания, соответствующий законопроект уже подготовили. В настоящее время закон о мигрантах не обязывает в обязательном порядке выдворять их из России после истечения срока отбывания наказания за то или иное преступление.

Теперь этот момент хотят исправить на законодательном уровне. При этом не уточняется, через какое время они смогут снова въехать на территорию России и смогут ли.

Ранее депутаты Госдумы заявили, что поддержат законопроект, который расширит перечень нарушений, за которые на законном основании можно будет депортировать иностранцев. Соответствующие поправки планируют рассмотреть в максимально короткие сроки.