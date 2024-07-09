ГД поддержит расширение перечня нарушений, за которые мигрантов выдворят из РФ

Депутаты Госдумы поддержат законопроект, касающийся расширения перечня правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России. Он касается 20 статей КоАП, его рассмотрят в кратчайшие сроки, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он напомнил, что данную инициативу подготовило МВД. По ней предлагается расширить применение выдворения в отношении мигрантов, которые нарушили законы страны.

«Речь идет о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями», — уточнил Володин в своем Telegram-канале.

Например, предлагается выдворять иностранного гражданина, приехавшего на заработки, если он не повиновался законному распоряжению полицейского или сотрудника других силовых ведомств, за мелкое хулиганство, за пропаганду или публичную демонстрацию атрибутики или символики нацистов, а также других экстремистских организаций и т. д.

Как считает председатель Госдумы, по некоторым статьям в стране должно быть оперативное выдворение нарушителей, то есть без решения суда.

Володин подчеркнул, что вопрос контроля за миграцией в России сейчас крайне важен. Парламентарии понимают его остроту, так как им поступает много обращений на данную тему, она также систематически поднимается в ходе общения с жителями страны. Поэтому совершенствование миграционного законодательства РФ — в приоритете.