В России предложили запретить богослужения и молебны в многоэтажках

В России хотят запретить богослужения и молебны в нежилых помещениях многоквартирных домов. Соответствующий законопроект направили председателю Госдумы Вячеславу Володину, сообщает URA.RU .

С подобной инициативой выступили депутаты ГД от фракции «Новые люди», в том числе экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. По их словам, религиозные организации стали чаще злоупотреблять отсутствием запрета на богослужения и молебны, ограничивая тем самым удобство жителей.

Законопроект направлен на защиту людей, боящихся скопления нелегальных мигрантов, которые являются частыми участниками подобных обрядов, как пояснили авторы документа. Они также добавили, что многочисленное скопление иностранцев увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации.

Документ был направлен председателю Госдумы 30 ноября.

Ранее рабочий-мигрант разбился насмерть во время намаза в московской школе. Он делал кирпичную кладку на крыше учебного учреждения на высоте четвертого этажа.