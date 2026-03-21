В России предложили ввести самозапрет на маркетплейсы

В Госдуме предложили ввести опцию самозапрета на покупки на маркетплейсах. Инициатива позволит россиянам избавиться от импульсивной тяги к онлайн-покупкам, сообщает «Парламентская газета» .

«Речь идет о психологически неустойчивых соотечественниках, которые совершают импульсивные покупки, после разводят руками и жалеют о потерянных деньгах», — сказал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Помимо этого, самозапрет на маркетплейсы позволит оградить граждан от мошенников, которые, завладев данными человека, от его имени оплачивают дорогостоящие товары и услуги.

Аксаков добавил, что в настоящее время идея лишь находится на стадии обсуждения и еще не материализована в виде проекта. Решение будет принято в весеннюю сессию.

Ранее стало известно, что мошенники взламывают аккаунты на маркетплейсах и похищают деньги, предлагая приобрести «товары» по более выгодным ценам.

