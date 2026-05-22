Легендарный диджей Paul van Dyk впервые за 8 лет выступит в Москве и Сочи

Известный диджей, музыкант и продюсер Paul van Dyk анонсировал свои первые за восемь лет выступления в России. Артист сообщил, что приедет в Москву и Сочи в январе 2027 года, пишет РИА Новости .

Организатором концертов выступит концертное агентство Say Agency. Для российских поклонников это станет настоящим подарком на Новый год.

«Я люблю Россию, давно тут не был и всегда с теплотой вспоминаю свои выступления у вас. Я рад, что наконец выпала возможность вернуться к вам. Мне интересно посмотреть, как изменилась Москва за эти годы. Москва, Сочи, устроим два незабываемых концерта. Выступления пройдут 7 января: в Москве — на площадке VK Stadium, в Сочи — в „Роза Холле“», — сказал диджей.

Маттиас Пауль, известный как Paul van Dyk, — один из архитекторов современной клубной культуры. Он дважды признавался лучшим диджеем планеты по версии DJ Mag (в 2005 и 2006 годах) и первым в истории получил номинацию Grammy в танцевальной категории. Его хиты For an Angel и Nothing But You стали саундтреками целого поколения.

В настоящее время треки Paul van Dyk переживают вторую волну популярности в соцсетях. В 2024 году, спустя 30 лет на сцене, артист вновь вошел в топ-40 мировых рейтингов. Российские фанаты смогут увидеть легенду вживую уже через полгода.

