Аферисты предлагают россиянам понравившийся товар дешевле и крадут деньги

Злоумышленники взламывают аккаунты на маркетплейсах и интернет-площадках, изучают истории покупок, после чего под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по более выгодной цене. В итоге они крадут деньги, сообщает РИА Новости .

Эту новую схему обмана россиян, связанную с интересом к узконаправленным товарам, выявили аналитики «МТС Защитник».

Например, мошенники получают доступ к аккаунтам площадках, продающих медоборудование, спецтовары для животных или редкие запчасти. После изучения истории просмотров и покупок аферист звонит потенциальной жертве, представляется частным продавцом или представителем магазина и предлагает купить именно тот товар, который человек недавно искал, но ниже рыночной стоимости. При согласии злоумышленник присылает жертве ссылку якобы для предоплаты заказа.

Данная схема особо опасна из-за персонализированного характера. Жертве звонят не с абстрактным предложением, а предлагают именно то, что он недавно искал. В этом случае легче снимается барьер недоверия: жертва теряет бдительность и уверена, что ей повезло найти товар по доступной цене.

Как предупредили аналитики, настоящие продавцы не рассказывают о выгодных предложениях по телефону и не присылают ссылки для оплаты вне официальных площадок.

Сделки лучше совершать внутри проверенных торговых площадок, не переходя на внешние ресурсы. Если возникнет подобная ситуация, то не нужно передавать личные сведения, переходить по подозрительным ссылкам. Самое лучшее — немедленно прекратить диалог, после чего перепроверить информацию о товаре и продавце через официальные ресурсы.

