В России предложили отменить обязательную регистрацию граждан

Авторами инициативы стали депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Они предложили внести изменения в статью 3 закона о праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ.

Согласно нынешней редакции закона, граждане должны иметь регистрацию по месту пребывания и месту жительства. Депутаты фракции «Новые люди» предлагают сделать ее необязательной.

Они хотят заменить обязанность правом. В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что на практике регистрация уже не дает полной и точной «картины движения граждан», а ее обязательный характер приводит к появлению административных барьеров.

Между тем стало известно, что мигрантов обяжут содержать свои семьи в России на уровне прожиточного минимума. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложенные изменения в закон.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.