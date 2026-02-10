Мигрантов обяжут содержать свои семьи в России на уровне прожиточного минимума

Работающие в России иностранцы обязаны будут обеспечивать членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума региона, где они живут, сообщают « Ведомости ».

Законопроект, подготовленный Минфином и одобренный правительственной комиссией, вводит новые финансовые обязательства для иностранных граждан. С 1 января 2027 года для сохранения патента, РВП или ВНЖ мигрант должен будет обеспечивать членов своей семьи, проживающих с ним в России, на уровне не ниже прожиточного минимума региона с учетом коэффициента.

Доход будет рассчитываться на каждого иждивенца. Его недостаток или отсутствие данных станут причиной для аннулирования разрешительных документов. Налоговая будет составлять базу данных о доходах мигрантов на основе отчетов работодателей и передавать ее в МВД каждые 3 месяца.

При этом временное пребывание детей будет привязано к сроку действия разрешения на работу родителя. Когда ребенку исполнится 18 лет, он должен будет либо получить собственный рабочий документ, либо покинуть территорию РФ.

В случае, если иностранцу аннулировали или не продлили патент либо разрешение на работу, он должен будет уехать из России вместе с детьми в течение 15 дней при условии, что других оснований для нахождения в стране не имеется.

