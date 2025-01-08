В России анонсировали индексации пенсий в 2026 и 2027 годах

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что в России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий и еще две — в 2027 году, сообщает РИА Новости .

В 2026 году ожидаются две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно.

В феврале ожидается следующий виток индексации. Пенсии могут вырасти до размера фактической инфляции.

Ранее депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил, что в текущем году страховая часть пенсии работающих и не работающих пенсионеров повысится на 2% ниже официальной инфляции в России.