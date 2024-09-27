В реестр запрещенной информации попали 6 страниц, связанных с соцсетью Discord

Роскомнадзор заблокировал 6 новых страниц, которые связаны с соцсетью для геймеров Discord. В реестре запрещенной информации уже 14 страниц платформы, сообщает РИА Новости .

При этом надзорное ведомство не раскрывает, какого рода запрещенная информация опубликована на заблокированных сайтах. Также в сентябре МВД добавило в список «запрещенки» две страницы, связанные с соцсетью.

В Госдуме отмечали, что в отношении Discord есть все основания для блокировки на территории России. По словам депутата Антона Горелкина, соцсеть давно внесена в «список на приземление», но за 3 года не выполнила ни одного требования государства.

На данный момент в отношении мессенджера вынесено уже 5 новых решений о нарушении закона. Это может стать основанием для блокировки Discord в России, что и может произойти в ближайшее время, сообщает «Коммерсант».

В конце сентября пользователи жаловались на сбои в работе платформы. Приложение не могли запустить в Москве, Красноярске и Красноярском крае, Екатеринбурге и Свердловской области, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Хабаровском крае, а также ряде других регионов РФ.