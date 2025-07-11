В Королеве прошел очередной рейд по контролю за безопасностью на воде

В Королеве на берегу реки Клязьма прошел очередной рейд по контролю за безопасностью на водоемах, организованный представителями городской администрации совместно с МЧС России, Государственной инспекцией по маломерным судам и полицией. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Спасатели напомнили местным жителям о необходимости соблюдать правила безопасности у воды, особенно в несанкционированных местах купания, где чаще всего фиксируются происшествия. Любителей шашлыков предупредили о возможной административной ответственности за пикники в запрещенных местах.

Особое внимание участники рейда уделили безопасности детей. В связи с летними каникулами этот вопрос стал особенно актуальным. Родителям рассказали о новом законе, принятом Мособлдумой, который запрещает нахождение детей до 18 лет на водных объектах без сопровождения взрослых. Спасатели подчеркнули, что даже при совместном отдыхе у воды, дети не должны оставаться без присмотра и всегда должны находиться в поле зрения взрослых.

Кроме того, во время рейда «Волонтеры Подмосковья» раздали жителям информационные листовки с правилами поведения на водных объектах и рекомендациями по оказанию первой помощи пострадавшим на воде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.