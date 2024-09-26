Пользователи зафиксировали сбои в работе Discord в РФ

Российские пользователи пожаловались на проблемы в работе платформы для групповых аудио- и видеозвонков Discord, сообщается на сайте Downradar.ru .

Сбои в работе приложения зафиксировали в Москве, Красноярске и Красноярском крае, Екатеринбурге и Свердловской области, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Хабаровском крае, а также ряде других регионов РФ.

Пользователи пожаловались на то, что приложение не запускается ни с мобильного устройства, ни с компьютера.

Ранее крупный сбой у Discord произошел 25 июля. Тогда пользователи жаловались на работу сайта и личного кабинета.