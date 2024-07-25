Сбой произошел в работе приложения Discord

сегодня в 12:04

Пользователи столкнулись с проблемами в работе мобильной и web-версии приложения Discord, сообщает Downdetector.su.

Наибольшее число жалоб на работу приложения зафиксировано в Москве, Московской, Новосибирской и Иркутских областях, в Алтайском крае и Якутии.

Чаще всего пользователи жалуются на общий сбой, работу сайта, мобильного приложения и личного кабинета.

Ранее пользователи жаловались на проблемы в работе сервисов Альфа-банка и Газпромбанка.