Сбой произошел в работе приложения Discord
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Пользователи столкнулись с проблемами в работе мобильной и web-версии приложения Discord, сообщает Downdetector.su.
Наибольшее число жалоб на работу приложения зафиксировано в Москве, Московской, Новосибирской и Иркутских областях, в Алтайском крае и Якутии.
Чаще всего пользователи жалуются на общий сбой, работу сайта, мобильного приложения и личного кабинета.
Ранее пользователи жаловались на проблемы в работе сервисов Альфа-банка и Газпромбанка.