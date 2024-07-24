Пользователи сообщают о проблемах в работе Альфа-банка и Газпромбанка
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Клиенты Альфа-банка и Газпромбанка жалуются на проблемы в работе сервисов. Пользователи Альфа-банка сообщили о сбоях в работе приложения, сообщает Downdetector.su.
Больше всего жалоб зафиксировали в Подмосковье и столице, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областях.
Пользователи жалуются на сбои в работе сайта Альфа-банка, сервисов и мобильного приложения. Трудности есть в работе личного кабинета.
Клиенты Газпромбанка жалуются на сбои в работе терминалов оплаты. Кроме того, возникли проблемы при попытке произвести перевод или оплате через мобильное приложение.
Ранее пользователи столкнулись с проблемами в работе оператора связи «Билайн».