Активные долголеты Королева в 4-й раз открыли сезон сапбординга

Участники королевского клуба «Активное долголетие» возобновили занятия на сапбордах. На берегу реки Клязьма возле Шапкиного моста в Королеве прошло первое занятие в школе водных видов спорта «Гагарин». Перед выходом на воду каждый участник прошел тщательный инструктаж. После этого всем были выданы спасательные жилеты и персональные доски и под наблюдением наставников долголеты отправились в плавание, сообщает пресс-служба администрации округа.

С каждым годом сапбординг становится все популярнее у старшего поколения. Этот вид спорта доступен для людей любого возраста, способствует поддержанию физической формы, укрепляет мышцы спины и ног, улучшает координацию движений и приносит заряд положительных эмоций.

Клуб «Активное долголетие» продолжает активно развивать программу для старшего поколения Королёва, предлагая не только занятия на сапбордах, но и танцы, йогу, скандинавскую ходьбу, творческие мастер-классы и множество других активностей.

Присоединиться к клубу «Активное долголетие» могут все жители Королева: женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Подробности о проекте и расписание занятий можно найти на официальном сайте клуба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.