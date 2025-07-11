Россия поможет Абхазии в покупке счетчиков электроэнергии

Энергетика представляет собой наиболее серьезную проблему, в том числе для мирного населения, поэтому Россия поможет Абхазии купить счетчики электроэнергии. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириленко, пишет РИА Новости .

«Энергетика, на мой взгляд, это самый большой вызов. Это и для людей проблема, это и ограничитель с точки зрения развития бизнеса и инвестиций. Поэтому эта поддержка тоже предусмотрена», — сказал Кириенко.

Кириенко отметил, что новые счетчики электроэнергии нужны для налаживания результативной работы энергосистемы республики. Именно поэтому будут куплены новые приборы учета.

Ранее сообщалось, что сильнейший ветер оставил без электроснабжения всю территорию Абхазии, нанеся серьезный ущерб инфраструктуре. На полную ликвидацию последствий случившегося может уйти до суток.