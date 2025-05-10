МЧС Абхазии сообщает о масштабных повреждениях электроснабжения республики

По данным первого замглавы МЧС республики Тиграна Делибалтяна, стихия особенно сильно ударила по Сухуму, Гулрыпшскому и Гудаутскому районам.

«На всей территории республики нет света», — констатировал он.

Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре. В Сухуме ветер сорвал кровлю с жилого дома на Шотландской улице. В Рицинском реликтовом парке поваленные деревья полностью перекрыли движение — спасателям потребовалось несколько часов, чтобы расчистить завалы. Аналогичная ситуация сложилась в Новом Афоне, где упавшее дерево заблокировало проезд у железнодорожного вокзала.

Энергетики республики работают в авральном режиме, устраняя последствия массовых обрывов ЛЭП. Особое внимание уделяется восстановлению электроснабжения социально значимых объектов. По предварительным оценкам, на полную ликвидацию последствий стихии может уйти до суток.

В МЧС призывают жителей соблюдать осторожность, особенно вблизи поврежденных линий электропередач. Местные власти рекомендуют абхазцам запастись питьевой водой и необходимыми медикаментами, а также по возможности воздержаться от передвижений по улицам до стабилизации обстановки.