Жители Долгопрудного готовят к отправке на СВО очередную партию средств маскировки

Всё для Победы: пока наши доблестные воины защищают Родину на СВО, в тылу их поддерживают родные, близкие, знакомые и незнакомые люди. В Долгопрудном бабушка одного из героев СВО Сергея С. (позывной «Сокол») Татьяна Ивановна Воробьева организовала группу «Сети для СВОих». Ее участники изготавливают маскировочные изделия и отправляют их на передовую. Сейчас готовится новая партия для отправки, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Активно идет работа по плетению маскировочных сетей. Наши опытные мастерицы помогут любому новичку научиться плетению и нарезке лент. Наши дети, внуки сражаются с врагом за Родину. Маскировочные изделия превратились в неотъемлемую часть успешных боевых и разведывательных действий. Они жизненно необходимы нашим защитникам! И мы будем продолжать помогать им до самой Победы!» — сказала Татьяна Ивановна.

Бабушка героя пригласила всех желающих присоединиться к группе, чтобы внести свой вклад в благое дело. Обращайтесь по адресу: Новый бульвар, 18, первый подъезд, домофон 70. Телефон: 8 926 116-95-94.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.