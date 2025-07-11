46 студентов Можайска пробуют себя в роли вожатых в детском лагере Подмосковья

В детском оздоровительном лагере «Литвиново», который является филиалом комплексного центра социального обслуживания и реабилитации министерства социального развития Московской области, продолжают трудится наши можайцы. За 4 смены 46 студентов Можайского техникума будут организовывать детям незабываемый летний отдых, сообщает пресс-служба администрации округа.

Молодые специалисты учатся организовывать досуг, создавать дружескую атмосферу и быть наставниками. Такой опыт отлично развивает коммуникацию, лидерство и командную работу.

«Я думала, что после сессии в Можайском техникуме я выдохну, а тут такой заряд энергией. Дети — это же вечный двигатель. Бегаем, играем, поем у костра, рисуем, лепим, строим шалаши и так с утра до вечера. „Литвиново“ — волшебное место. В общем, хоть и сплю на ходу, но я безумно счастлива, что поехала! Это такой бесценный опыт и море эмоций! Учусь быть взрослой, терпеливой и находить подход к каждому», — рассказала помощник вожатого Диана Захарова.

Благодаря усилиям юных можайцев пребывание детей в лагере становится комфортным и безопасным, а летний отдых — настоящим праздником.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.