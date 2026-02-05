В Подольске 10 школ начнут пилотный проект «Киберурок» с нового учебного года

Директора 10 школ Подольска обсудили запуск пилотного проекта «Киберурок», который стартует в новом учебном году и направлен на повышение цифровой грамотности учеников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подольске 4 февраля состоялась стратегическая сессия по цифровой грамотности, в которой приняли участие директора 10 школ, где действуют предпрофессиональные IT-классы. Среди них — гимназии № 4 и № 7, гимназия имени Подольских курсантов, лицей № 5, школы № 1, № 18, № 32, № 33, школа имени Героя России А. Г. Монетова и школа «Бородино».

Перед руководителями стоит задача внедрить в новом учебном году пилотный проект «Киберурок». Программа направлена на развитие у школьников навыков безопасного и уверенного пользования цифровыми технологиями, а также на формирование критического мышления в информационном пространстве.

В рамках проекта в школах появятся практические занятия во внеурочное время. Ученики познакомятся с основами цифровой гигиены, кибербезопасности, принципами работы искусственного интеллекта, базовыми алгоритмами и современными языками программирования.

В пилотный проект вошли 200 школ региона. Для 55 тысяч учащихся с 1 по 11 классы будут организованы занятия по коммуникации в мессенджерах. С апреля начнется обучение педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.